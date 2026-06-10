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ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ;ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ

Fazilka BJP vs AAP Clash: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1,000 ਅਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 10, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:50 AM IST
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ;ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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