ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Mohali News: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Mohali News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੇਜ਼-10 ਵਾਸੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।
