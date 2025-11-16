Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3006532
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Tarntaran News: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

Tarntaran News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:40 PM IST

Trending Photos

Tarntaran News: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

Tarntaran News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਫੈਲੋਕੇ ਅਤੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਨਿੱਚਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਆਈਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 10-12 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Navdeep Jalbera News: ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

TAGS

Tarntaran NewsAkali leader Nachhatar Singh GillTarntaran Courtpunjabi news

Trending news

sri anandpur sahib
350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ
sangrur news
ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਕਮਰੇ; ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ
jalandhar news
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ
amritsar news
ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਛੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
amritsar news
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਿਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
SGPC News
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ
Woman falls in love with AI
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, 32 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ
Phagwara ED Raid
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ
india vs south africa 1st test
ਭਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ
child development department
लवी मेले में बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी से गूंजा महिला सशक्तिकरण का संदेश