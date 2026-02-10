ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

Passport Scam Case: 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮੋਗਾ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Passport Scam Case: 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮੋਗਾ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਦੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਉਤੇ 395 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਲਰਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਿਪਟੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 14 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ,ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ , ਸਥਾਨਕ ਜਨਮ ਮੌਤ ਸ਼ਾਖਾ ਕਲਰਕ ਤੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-ਵਨ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 90 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 25 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ’ਤੇ 11-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤੇ ’ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਰੋਡ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 825 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 795 ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 44 ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 31,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 795 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 395 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕ, 14 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ 6 ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 97 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 91 ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।