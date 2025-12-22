ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਮਾਸ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ

Advertisement
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:03 PM IST

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਵਾਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਅਤੇ ਨੂਰ ਬਾਨੋ ਵਾਸੀਆਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਰਾਣਾ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਗਊਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 10 ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਡੀ ਪਵਨਜੀਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

 

 

 

