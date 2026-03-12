ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 56 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ

Courier Company Ganja Seizure ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੀਸ) ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗਡਾਉਨ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ 56 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Courier Company Ganja Seizure: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੀਸ) ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗਡਾਉਨ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ 56 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਂਜਾ ਇਸ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੀਸ) ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਗਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੀਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਗਾਂਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 56 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਉਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਕੋਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।