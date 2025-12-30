ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਕ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Ludhiana News: ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Ludhiana News: ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਇੰਕ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਇੰਕ. ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਚੋਹਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ (ਗੈਰੀ) ਸਾਂਘਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਦਾਰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸੇਵਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਸਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਇੰਕ. ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਾਨਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਇੰਕ. ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।