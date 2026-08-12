Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਜਾਅਲੀ PhD ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR

ਜਾਅਲੀ PhD ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR

Dashmesh Academy Principal Case: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਨੂੰ ਵਾਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ PhD ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:21 PM IST
ਜਾਅਲੀ PhD ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ
2
3
4
5