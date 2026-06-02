ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਊਂਚੀ ਬੱਸੀ ਸਥਿਤ PNB ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੋਰੀ , ਗਰਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਚੋਰ

Dasuya News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:41 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿੱਲ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:17 PM IST

Dasuya News(ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ): ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਅਧੀਨ ਕਸਬਾ ਊਂਚੀ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਖਿਲ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੇਫ ਲਾਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਆਈ. ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

