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ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

Guru Harsahai Daughter-in-law Assault News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਪਿੰਡ ਗੁੱਦੜ ਪੰਜ ਗਰਾਈਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 09, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:03 PM IST
ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
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