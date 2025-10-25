Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2975362
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ

Jalandhar News: ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ, ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:01 PM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ

Jalandhar News: ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ "ਫਿਟ ਸੈਂਟਰਲ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ, ਰਾਜਾ ਗੁਰਤੇਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਘੁੰਮਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ, ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ।

ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਾਰਕ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਫਿੱਟ ਸੈਂਟਰਲ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ "ਸਮਾਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਸ਼ਹਿਰ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿੰਮ, ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਨਦੀਪ, ਵਿੱਕੀ ਤੁਲਸੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਕਿੰਨੂ, ਤਰਲੋਕ ਸਰਨ, ਜਤਿਨ ਗੁਲਾਟੀ, ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਪਰਵੀਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਲਵ ਰੌਬਿਨ, ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ, ਬਲਬੀਰ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਸੋਨੂੰ ਚੱਢਾ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਵੀਨ ਵਾਸਨ, ਵਿਜੇ ਵਾਸਨ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਚੋਪੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਗਰੋਵਰ, ਤਰੁਣ ਸਿੱਕਾ, ਗੋਲਡੀ ਮਰਵਾਹਾ, ਐਮ.ਬੀ. ਬਾਲੀ, ਧੀਰਜ ਸੇਠ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਵੀਨ ਪੱਬੀ ਹੈਪੀ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਿਟ ਸੈਂਟਰਲ" ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣਗੀਆਂ।

TAGS

jalandhar newsVarinder Singh Ghumanpunjabi news

Trending news

Mansa news
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Japanese delegation
ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ
Manali
मनाली में ऑटो चालक ने दिखाई ईमानदारी, पर्यटक का 10 लाख का बैग लौटाया
Punjab and Haryana High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਲ ਖੁਰਦ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਿਆ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਈਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਕਾਬੂ
Australian women cricketers molested
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
bjp punjab
MPLADS ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਦਾ AAP ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Himachal High Court
श्री रेणुका जी मेले में देवपालकियां इस बार स्कूल मैदान में इकट्ठी होंगी
Nagpur
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਨਾਗਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ
India vs Australia
ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ