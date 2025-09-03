Firozpur News: ਡੀਸੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

Firozpur News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Firozpur News: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ 2,76,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹਬੀਬ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੌਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਆਰਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 74931 ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ-74934 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ-ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ-74935 ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
