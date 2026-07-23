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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ; 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab DC Office Employees Strike News : ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 23, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:54 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ; 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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