ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਾਮਲਾ

Punjab Cancer Deaths Women News: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2700 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,299 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:15 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਾਮਲਾ

Punjab Cancer Deaths Women News: ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2025 ਵਿੱਚ 2700 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2700 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,299 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ:

  • ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: 7,186 ਮੌਤਾਂ
  • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ: 3,502 ਮੌਤਾਂ
  • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: 2,611 ਮੌਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਡੀਟੀ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ।

