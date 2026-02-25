Advertisement
ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ

Delhi-Amritsar-Katra Expressway 2027: ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਟਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:57 PM IST

Delhi-Amritsar-Katra Expressway 2027: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰੀਬ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ 10–12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਰਿਡੋਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਰਾਹੀਂ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਫਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ NHAI ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

