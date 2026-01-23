Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3083625
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ FIR ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ FIR ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:22 PM IST

Trending Photos

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ FIR ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Delhi assembly

Trending news

bomb threat
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ
Shimla News
रोहड़ू के मलखून गांव में बाण देवता मंदिर में भीषण आग, पूरा मंदिर जलकर राख
school
ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
nasa challenger mission
NASA Challenger Accident: ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ 7 Astronaut
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम ने ली करवट; बारिश और बर्फबारी 27 जनवरी तक जारी रहने की संभावना
Republic Day 2026
Republic Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
chandigarh school student
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
delhi pune flight
'ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈ...' Indigo ਫਲਾਇਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
barnala gutka sahib beadbi case
ਬਰਨਾਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
'Basant Panchami'
Punjab Weather: ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼