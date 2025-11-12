Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2999035
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Delhi blast: ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ!

Delhi Blast Updates: 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:52 PM IST

Trending Photos

Delhi blast: ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ!

Delhi Blast big revelation: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ (Red Fort) ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੂਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮੁਜੰਮਿਲ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਖਰੀ ਪਲ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੋਡੀਊਲ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਸਿਗਨਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਜੈਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

NIA ਡਾ. ਪਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 
ਯੂਪੀ ਏਟੀਐਸ ਡਾ. ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਐਨਆਈਏ ਡਾ. ਪਰਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਡਾ. ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਮੀਦ ਫਿਆਜ਼ (ਨਦੀਗਾਮ), ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਫਲਾਹੀ (ਚਿੱਤਰਗਾਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸ਼ਤਫਾਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟਕ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਖੁਰ ਬਟਪੋਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾ. ਤਜਾਮੁਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਮਐਚਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ 

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਔਰਤ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

TAGS

Delhi blast

Trending news

Delhi blast
Delhi blast: ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
jalandhar news
ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Panjab University Chandigarh
PU ਸੈਨਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸਹਾਮਣੇ
ropar news
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ
Shiv Pratap Shukla
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले CM सुक्खू, हिमाचल हाट का किया शिलान्यास
Punjab PSS officers transfer list
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; 7 PSS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
Baba Vanga
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: 2026 ਬਣੇਗਾ ਤਬਾਹੀ ਭਰਿਆ ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਚੇਗਾ ਹੰਗਾਮਾ!
Nahan news
अब “तीसरी आंख” रखेगी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर, जिले में लगाए गए 6 ITMS कैमरे
Delhi pollution
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ