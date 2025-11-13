Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜਰ

Delhi Blast: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਆਈ20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀਡਿਓ
Delhi terror blast case | In a viral CCTV footage confirmed by Delhi Police, the accused Dr Umar Un Nabi can be seen at Turkman Gate Mosque near Red Fort. pic.twitter.com/wDFAaySf3D
— ANI (@ANI) November 13, 2025
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Delhi | CCTV footage of the car blast near the Red Fort that claimed the lives of 8 people and injured many others.
Source: Delhi Police Sources pic.twitter.com/QeX0XK411G
— ANI (@ANI) November 12, 2025
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਬੀ, ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।