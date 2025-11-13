Advertisement
Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜਰ

Delhi Blast: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:58 AM IST

Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜਰ

10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਆਈ20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨ। 

 ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀਡਿਓ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

 

ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ 
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਬੀ, ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

 

 

