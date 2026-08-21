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ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨਾਲ 15.50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Delhi Cyber Crime News: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨਾਲ 15.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 21, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:39 PM IST
ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨਾਲ 15.50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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