/ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨਾਲ 15.50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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Delhi Cyber Crime News(ਕਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਸਾਈਬਰ-ਫਰੌਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 15.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ 6 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਨਿਰਕਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵਾਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ED, ਅਦਾਲਤ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ E-FIR
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ E-FIR ਨੰਬਰ 165/26 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 308, 318(4), 319 ਅਤੇ 340 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਰੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ (38), ਸੂਰਜ (30) ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ (32), ਤਿੰਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਵਾਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ UAE/ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
17 ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 17 ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।