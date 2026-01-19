Advertisement
ਸਾਬਕਾ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਾਈਕਰੋਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:12 PM IST

Kuldeep Singh Sengar News:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ  [ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ] ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  

ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਂਗਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ  ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਲਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸੇਂਗਰ, ਵੇਦਾਂਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸਵਪਨ ਸਿੰਘਲ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘਲ, ਅਵੰਤਿਕਾ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਕਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਐਸਪੀਪੀ) ਅਨੁਭਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਨੰਨਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਚਾ, ਸ਼ਿਤਿਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮੇਲ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

