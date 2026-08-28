Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ISI ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 8 ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ISI ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 8 ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ISI Spy Network: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ISI ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:54 PM IST
ISI ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 8 ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ, ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ
2
3
4
5