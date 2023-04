Delhi Metro Viral Video: ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਕਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਫਰ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

Delhi Metro Girl in Bikini Viral Video: ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਿਕਨੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਕਨੀ ਪਹਿਨੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਨਾਲ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਾਂਗਾ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।" ਤੀਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।"

PUTS ON A BIKINI AND LEAVES THE HOUSE

CALLS MEN PIGS FOR STARING AT HER #DelhiMetro pic.twitter.com/FGfQ0nPFJ5

— Shivom Arts (@shivomarts) April 2, 2023