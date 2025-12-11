Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, IMD ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

Punjab Weather Update News: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:15 PM IST

Punjab Weather Update News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤੀਬਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IMD ਵੱਲੋਂ 12, 13, 14 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

