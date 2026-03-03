Advertisement
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਕੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 32 ਸਾਲਾ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈੱਡੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਕੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 32 ਸਾਲਾ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈੱਡੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਗੰਜਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਪਰ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਟਿਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਛੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿਚਕਾਰ-ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ।

ਥਾਣਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

