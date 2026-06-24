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ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

Dera Bassi News: ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 24, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:04 PM IST
ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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