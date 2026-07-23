Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ; 2 ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ; 2 ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Dera Bassi News: ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 23, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:31 AM IST
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ; 2 ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
Sultanpur Lodhi families join AAP19 min ago
2
PM Modi on Paper Leak Case43 min ago
3
Dera Bassi Khatu Shyam Yatra accident59 min ago
4
2026 Commonwealth Games start today1 hr ago
5
Chandigarh Cooperative Policy launched2 hrs ago