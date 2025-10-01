ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

Dera Bassi News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।
Dera Bassi News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਮਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋ ਟ੍ਰੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹੀ ਏਜੰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਟ੍ਰੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।