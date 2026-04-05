Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3166380
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ; ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ

Derabassi ATM Fraud News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ (ਡੇਰਾਬੱਸੀ), ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ; ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ

Derabassi ATM Fraud News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ-ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ (ਡੇਰਾਬੱਸੀ), ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਲਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

TAGS

Derabassi ATM fraudCard Swapping Scampunjabi news

Trending news

faridkot news
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 80% ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਰੋਡਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
Fazilka clash news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ; ਔਰਤ ਸਮੇਤ 2 ਜ਼ਖਮੀ, ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਹਾਮਣੇ
Banur accident
ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
Rajpura Banur Accident
ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਨੂੜ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟਿਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲੰਮਾ ਜਾਮ
kullu accident news
कुल्लू में दर्दनाक हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर खाई में गिरी, 4 की मौत और कई घायल
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
Punjab Congress 2027
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2027 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੱਸੀ ਕਮਰ; ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ BJP ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ