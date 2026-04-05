ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ; ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ

Derabassi ATM Fraud News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ-ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੂ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ (ਡੇਰਾਬੱਸੀ), ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਲਏ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।