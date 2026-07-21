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ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਰੋਕਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

Delhi March News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 21, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:01 PM IST
ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਰੋਕਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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