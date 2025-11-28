ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 61 DSP ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Police Transfers News: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 61 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Trending Photos
Punjab Police Transfers News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 61 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ Police Establishment Committee ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ DSP ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ “available for posting” ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ, SD (Sub-Division), NDPS, Homicide & Forensics, Economic Offence, Cyber Crime, Counter Intelligence ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।