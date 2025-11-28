Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3021743
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 61 DSP ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Police Transfers News: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 61 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 61 DSP ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Police Transfers News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 61 DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ Police Establishment Committee ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ DSP ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ “available for posting” ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ, SD (Sub-Division), NDPS, Homicide & Forensics, Economic Offence, Cyber Crime, Counter Intelligence ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

2811zp_chd_transfer_r_p457

fallback

TAGS

Punjab Police Transfers61 DSP reshufflemajor administrative changes

Trending news

Punjab Police Transfers
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 61 DSP ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
BCCI
ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜ T20I ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ, BCCI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
Punjab cabinet
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ
sangrur news
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੁਲਸਿਆ
Majitha news
ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼; ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਮਾਮਲਾ
10 crime news
ਪਿਆਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼
Dubai visa update Pakistan
ਦੁਬਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Bomb blast in front of school gate
Bomb Blast: ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Employees Bonus News
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਬੋਨਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
liver cancer
ਜਿਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਾਣੋ ਜਿਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 10 ਸ਼ੁਰੂ