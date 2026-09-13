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ਢਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਢਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 13, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:04 PM IST
ਢਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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