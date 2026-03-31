ਧਾਰੀਵਾਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Dhariwal accident news: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:49 PM IST

ਧਾਰੀਵਾਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Dhariwal accident news: ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਉਮਰ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ), ਨਿਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Trending news

Dhariwal Accident News
ਧਾਰੀਵਾਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Khanna Mandi Strike
ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ; 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ
Nahan news
हिमाचल को 3920 करोड़ की सौगात! भाजपा ने जताया आभार; टैक्स मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਬੁਕ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ “ਡਿਲੀਵਰ” ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ..
Punjab government
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4572 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 23.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
Amritsar holy city news
‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੀਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
Himachal entry tax
हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर चक्का जाम का अलर्ट, एंट्री टैक्स विवाद से बढ़ी टेंशन
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
Shaganpreet Singh Father Arrest
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
hamirpur news
हमीरपुर निकाय चुनाव अपडेट: सुजानपुर-भोटा में आरक्षण तय, 4 निकायों की प्रक्रिया रुकी