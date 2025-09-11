Ajnala News: ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ; ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Ajnala News: ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ (ASF) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Epicenter) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Ajnala News: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ "ਪਸ਼ੂ ਐਕਟ, 2009 ਵਿੱਚ ਛੂਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ (ASF) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Epicenter) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 0-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ੋਨ" ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ/ਮੁਰਦਾ ਸੂਅਰ, ਸੂਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸੂਅਰ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਣ/ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੇ Infected Zone (0 ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ/ਮੁਰਦਾ ਸੁਅਰ (ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਂ ਫੈਰਲ ਸੂਅਰ), ਸੂਅਰ ਦਾ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਾਸ, ਸੂਅਰ ਫਾਰਮ (ਪਿਗਰੀ) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡ ਜਾਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ Infected Zone ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੂਅਰ ਜਾਂ ਸੂਅਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਸਤ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕਤਰਫਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।