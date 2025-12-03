ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਨੀ ਤੇ ਬੌਬੀ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ

Dharmendra Deol: ਵੈਦਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਦਿਕ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Dharmendra Deol: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹੀ-ਮੈਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਿਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਘਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਣ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨਾਥ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਹਾਊਸ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ
ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।