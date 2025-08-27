Dera Baba Nanak: ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਕੋਲ ਟੁੱਟਿਆ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ; ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ

Dera Baba Nanak: ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਕੋਲ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਬੰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਢਹਿ ਗਿਆ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:15 ਵਜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਜਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਬੋਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਖੋਕੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੱਖੋਕੇ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧਾਂਵਾਲੀ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
