DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

Harcharan Singh Bhullar News: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭੁੱਲਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:13 PM IST

Harcharan Singh Bhullar News: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Central Bureau of Investigation (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭੁੱਲਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

