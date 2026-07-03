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ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'Punjab 95' ਹੁਣ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼, ZEE5 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ

Satluj Movie: ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 03, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:45 PM IST
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'Punjab 95' ਹੁਣ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼, ZEE5 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'Punjab 95' ਹੁਣ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼, ZEE5 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ
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