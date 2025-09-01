ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, 10 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ

Flood Relief Drive in Punjab: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ।
Trending Photos
Flood Relief Drive in Punjab: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਐਨਜੀਓ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ – ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਤੰਬੂ (ਤਰਪਾਲ) ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ – ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਾਣੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ – ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ
ਸਾਂਝ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਮੀਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਸਾਂਝ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ: “ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।”