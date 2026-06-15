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ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ, ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ

Dinanagar Municipal Council Election: ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 6 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੋਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 15, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:56 AM IST
ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ, ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ, ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ
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