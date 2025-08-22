ਤਲਵੰਡੀ–ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ

Bhadaur News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਟੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
Bhadaur News: ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੈਦੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਿਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸੈਦੋਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਤਣਾਓ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਡ ’ਚ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ
ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਗੁਰਜੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਬੀਟਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ— ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਤਪਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਟੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।