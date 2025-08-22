ਤਲਵੰਡੀ–ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2892558
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਤਲਵੰਡੀ–ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ

Bhadaur News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਟੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:53 PM IST

Trending Photos

ਤਲਵੰਡੀ–ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ

Bhadaur News: ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੈਦੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸੈਦੋਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਤਣਾਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਡ ’ਚ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ

ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਗੁਰਜੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਬੀਟਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ— ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਤਪਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਟੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

TAGS

Bhadaur newsElectricity Supply Flarespunjabi news

Trending news

Bhadaur news
ਤਲਵੰਡੀ–ਸੈਦੋਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ
Harpal Cheema
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ- ਚੀਮਾ
Minister Jagat Singh Negi
विपक्ष ने किया राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बायकॉट, सदन से बाहर निकले भाजपा विधायक
Himachal news
हिमाचल विधानसभा में उठा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला
Hardeep Singh Mundian
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
Harpal Cheema
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
Legal Metrology Wing
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 121 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
Bikram Singh Majithia
ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, 200 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
Muktsar sahib News
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ
Paonta Sahib news
14 घंटे के हाईटेक रेस्क्यू से गौ माता सुरक्षित, जयकारों से गूंजी श्री रेणुका जी घाटी
;