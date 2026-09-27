/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ; ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

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Fazilka News(ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ): ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਮਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮਰਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 200,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੌਰਵ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।