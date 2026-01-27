ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ 21 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਠੱਗੇ

Khanna Loan Fraud News: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
Khanna Loan Fraud News: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਿਤੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਰਮਸਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ MSME ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵ ਮਹਾਟੈਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 1930 ਸਾਈਬਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਘਨਾ ਪੰਕਜ ਗਾਲਾ ਵਾਸੀ (ਮੁੰਬਈ/ਜੈਪੁਰ), ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਾਸੀ ਬਾੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੋਲਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਭੁਪੇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝਾਲਾਵਾੜ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 21 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਿੰਕ, ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
