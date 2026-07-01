Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana Doctors Beaten News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 01, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:48 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਖੰਨਾ 'ਚ FIR ਦਰਜ
Punjab Urea Scam1 hr ago
2
France vs Sweden World Cup 20261 hr ago
3
Mexico vs Ecuador World Cup 20262 hrs ago
4
Bathinda Accident3 hrs ago
5
Nayara Energy Price Cut3 hrs ago