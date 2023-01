ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

Dogs marriage in India viral news today: ਆਮਤੌਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਮੀ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜੈਲੀ ਲਾੜੀ ਬਣੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਤ ਢੋਲ-ਢਮਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਘ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਟੌਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤਰੌਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਰਾਏਪੁਰ ਓਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਜੈਲੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਰਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਖਰਾਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜੈਲੀ ਲਈ ਟੌਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਟੌਮੀ ਅਤੇ ਜੈਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੌਮੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੌਮੀ ਅਤੇ ਜੈਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਮੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਮੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ। ਟੌਮੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਮੀ ਅਤੇ ਜੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਖਾਇਆ। ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਬਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

