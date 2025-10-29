Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 2625 ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 307 ਕੇਸ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

Punjab dengue cases 2025: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:50 PM IST

Punjab dengue cases 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2625 ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 307 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 53,782 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 469 ਕੇਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 268, ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 190 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 41, ਬਰਨਾਲਾ 103, ਬਠਿੰਡਾ 148, ਫਰੀਦਕੋਟ 142, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 147, ਫਿਰੋਜਪੁਰ 50, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 91, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 122, ਜਲੰਧਰ 74, ਕਪੂਰਥਲਾ 75, ਮਾਨਸਾ 63, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 102, ਮੋਗਾ 88, ਪਠਾਨਕੋਟ 95, ਰੂਪਨਗਰ 51, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ 122, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 30, ਸੰਗਰੂਰ 52, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 87 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 35 ਡੇਂਗੂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਬੈਡ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

