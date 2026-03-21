Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 02:01 PM IST

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Dr Gagandeep Singh Randhawa suicide News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। Bikram Singh Majithia ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Laljit Singh Bhullar ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

Trending news

Sant Balbir Singh Seechewal
ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ
Dr Gagandeep Singh Randhawa suicide
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
India-Pakistan border
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Laljit Bhullar News
ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
Vehicle Lacking License Plates and Fitted with Red-and-Blue Lights Stopped on Mall Road in Kapurthala Uproar Ensues
ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਕਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲਾਲਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ
Himachal Weather
हिमाचल में 3 दिन बाद खिली धूप, फिर भी नहीं गई ठंड! 26 मार्च को फिर बदलेगा मौसम
Laljit Bhullar Resigns
ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Trump Iran Mission Ending
ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
Himachal Budget 2026
Himachal Budget 2026 Live: घाटे के बीच सुक्खू के बड़े ऐलान! दूध के दाम बढ़े, 62 करोड़ की नई योजना; जानें किसे मिला क्या फायदा?