Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

Ludhiana News: ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ; ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ

Ludhiana News: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੀ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:54 AM IST

Ludhiana News: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੀ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ।

ਉਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ।

16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।

Ludhiana News

