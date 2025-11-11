ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Kapurthala News: ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੇਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਪੀਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Kapurthala News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਸਤਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੇਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਪੀਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਖਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਡੀਐਸਪੀ ਸਬਡਿਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।