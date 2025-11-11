Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2998185
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Kapurthala News: ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੇਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਪੀਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Kapurthala News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਸਤਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੇਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਪੀਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਖਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡੀਐਸਪੀ ਸਬਡਿਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

TAGS

Kapurthala newspunjabi newsDrug Smuggler Escapes Court

Trending news

DIG Harcharan Singh Bhullar
ਅਦਾਲਤ ਨੇ IG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
Bhadaur man dies in USA
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1012 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ
amritsar news
ਗੈਂਗਸਟਰ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਗਲੌਕ ਬਰਾਮਦ
Punjab Pollution Control Board
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਆਡਿਟ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ
weapon Smuggling
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼;4 ਗੋਲਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ
Delhi blast news
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
governor shiv pratap shukla
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का किया शुभारंभ
jagat singh negi
दिल्ली कार ब्लास्ट की टाइमिंग पर जगत नेगी के सवाल, 'चुनाव के समय क्यों होती घटनाएं'
Solan News
बद्दी के आई सिक्योर होटल में भोजन में मिला कॉकरोच, मैनेजर ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत