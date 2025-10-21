Advertisement
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੈ।

Oct 21, 2025, 10:35 AM IST

Ludhiana News: ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਜਤਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾੜੇਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਡੀਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।

