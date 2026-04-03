ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

Dubai Gurudwara closed news: ਈਰਾਨ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਯੂਏਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਲਬਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
losed news: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਡੀਏ) ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੁਕਾਵਟ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।
ਈਰਾਨ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਯੂਏਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਲਬਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਬੰਦ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਟਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ BAPS ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ₹164 ਕਰੋੜ (65 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਾਮ) ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
₹164 ਕਰੋੜ (65 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਾਮ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੰਦ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (CDA) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਖਾੜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਲਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।